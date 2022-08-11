В Запорожской области назвали предварительную дату «референдума» о вхождении в состав РФ

Глава «военно-гражданской администрации» Запорожской области Евгений Балицкий в интервью газете «Известия» назвал дату проведения «референдума» в регионе. По его словам, он может состояться 11 сентября.

«Выборы 11 сентября проводятся в России в единый день голосования, мы пока что де-юре не Россия. Но мы, конечно, очень хотели бы этого», — сказал он.

Балицкий добавил, что дал поручение провести подготовку к «референдуму». По его словам, голосование планируется провести «как положено: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех категорий граждан, кто не может прийти очно».

Глава «военно-гражданской администрации» Запорожской области исключил проведение «референдума» в онлайн-формате из-за угрозы кибератак. О позиции местных жителей по данному вопросу он ничего не сказал.

Ранее сообщалось, что назначенный Россией глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал «распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией». Даты голосования не раскрывают. Аналитики Института изучения войны предполагали, что в Кремле референдум хотят приурочить к единому дню голосования в России 11 сентября.