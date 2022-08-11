Белорусскую активистку Яну Пинчук этапировали в СИЗО-6 Печатники

Белорусская активистка Яна Пинчук, которую решили экстрадировать из России в Беларусь, находится в СИЗО-6 «Печатники» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Свободу Яне Пинчук!», созданном в ее поддержку.

Авторы канала приложили ответ администрации СИЗО-6 в Печатниках о доставке письма Яне Пинчук. В других СИЗО (например, в псковском), друзьям Яны заявляли об отсутствии адресата.

Гражданку Беларуси Яну Пинчук задержали в Петербурге в ноябре 2021 года и обвинили в разжигании вражды и экстремизме. По версии следствия, она принимала участие в создании оппозиционных Telegram-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%», которые суд в Беларуси признал экстремистскими.

В Беларуси Пинчук заочно предъявили обвинение по пяти статьям УК. Российская прокуратура согласилась ее выдать по трем из них — о разжигании социальной вражды, призывах к действиям против национальной безопасности и создании экстремистского формирования. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы.

Пинчук просила у российских властей предоставить ей временное убежище. В ее поддержку также выступил Комитет ООН по правам человека, который призывал не выдавать Пинчук из-за угрозы пыток. Несмотря на это, в феврале 2022 года она получила на свое прошение отказ. Ныне ликвидированный «Мемориал»* признал активистку политзаключенной.

Ранее сообщалось, что белорусскую активистку Яну Пинчук готовятся экстрадировать из России в Беларусь. Ее этапировали из СИЗО-5 «Арсеналка», где она содержалась, в неизвестном направлении. Адвокатам и близким Пинчук никто не сообщил о ее местонахождении.

*«Мемориал» в России ликвидирован по решению суда.

