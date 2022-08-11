Алексей Навальный* создал профсоюз «зеков и тюремщиков»

Алексей Навальный* сообщил, что создал профсоюз граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы. Организацию назвали «Промзона».

«Вообще за такое в тюрьме легко могут убить. Тупо закроют в ШИЗО и забьют до смерти. Уж больно дерзким выглядит это в глазах тюремной администрации. Но я пока отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А еще меня официально «предостерегли» от совершения готовящегося мной преступления», — написал политик.

Он сказал, что у профсоюза уже есть победы, есть свое СМИ — в Telegram. В нем же можно оставить обратную связь в боте.

Как уточнила «Сирена», профсоюз смог добиться нормальных стульев вместо табуреток для швейного цеха. Доказать необходимость замены, как и законность создания профсоюза, помогли юристы.

«По условиям труда рабочее место швеи должно оборудоваться крутящимся креслом с регулируемой спинкой. В реальности все зэки-швеи сидят на табуретках. Моя была высотой 42 см. Это невыносимо, реально мука, и спустя пару лет гарантирует серьезное заболевание спины», — рассказал Навальный*.





*Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».

