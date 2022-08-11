ВЦИОМ: 86% россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ

ВЦИОМ провел опрос о том, как представляют себе россияне природу сексуальной ориентации. Большинство — 86% опрошенных — ответили, что не сталкивались с пропагандой ЛГБТ. При этом в 2012 году доля таких ответов составляла 92%.

Среди опрошенных биологически обусловленной сексуальную ориентацию считает 51%. При этом доля женщин, людей со средним специальным образованием, активных пользователей интернета и телевидения с такими ответами выше. О том, что свою ориентацию можно изменить, говорили всего 15% опрошенных.

Около четверти считает, что ориентация — это комбинация биологических и иных факторов, и формируется она в течение жизни. У 41% респондентов с такими ответами в окружении есть представители ЛГБТ.

Нет в окружении подобных знакомых у 65% респондентов, а есть — у 15%. Еще 20% не уверены в этом.

Внешние факторы не влияют на ориентацию человека — так считают 56% участников опроса. Из них 31% убеждены в этом однозначно. Эта доля еще выше среди молодежи, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников.

Только 30% респондентов допускают изменение сексуальной ориентации взрослого человека внешними усилиями. Но на Северном Кавказе таких людей больше — 47%.

О том, что в России можно столкнуться с пропагандой ЛГБТ, говорили 13% опрошенных. чаще всего — мужчины (17%), молодежь 18-24 лет (19%), жители обеих столиц (18%).

В Госдуме планировали в прошлую весеннюю сессию ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ. Ответственность, вплоть до уголовной, хотели распространить за пропаганду не только среди несовершеннолетних, но и совершеннолетних.