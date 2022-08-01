Большая часть нерестовых рек Сахалина осталась без рыбы

Специалисты «Эковахты Сахалина» изучили нерестовые реки юго-запада, юго-востока и северо-востока региона. Нерестилища заполнены только на юго-востоке. По словам экологов, помогло сокращение длины сетей для промышленников и рыбоохрана. Но все равно при таком подходе — без обязанности бизнеса заполнить нерестилища — скоро регион может лишиться лососевых.

Экологи проводят мониторинг каждый год.

Результаты не радуют.

Как рассказал The New Times руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын, исследования проводились в конце июля–начале августа. Их экологи проводят каждый год. В это время нерестилища должны быть максимально заполнены, чтобы лососевые воспроизводились в достаточном количестве.

Из 14 рек, впадающих в Татарский пролив (юго-западная часть острова), пустыми оказались 11. Не помог даже введенный впервые полный запрет промысла. В трех реках нашли небольшое количество горбуши, зашедшей на нерест — это реки Пионерская, Красноярка и Чеховка. Как уточнил Дмитрий Лисицын, в Красноярке и Чеховке была организована рыбоохрана, поскольку тут работают рыбоводные заводы.

«Но даже в тех трех реках, где горбушу удалось найти, ее количество крайне мало и не способно обеспечить полноценное естественное воспроизводство, а кроме того, в Красноярке и Чеховке значительную часть производителей горбуши изымают рыбоводные заводы. Вообще, эти реки уже нельзя назвать лососевыми. С рек ушли медведи, рыболовы-любители и браконьеры — им там уже совсем нечего ловить», — заключили экологи.

В 2020 году заполнение нерестилищ в этом районе составило 3-4%. Отсюда и такой итог: рыба возвращается в реки на нерест из моря на второй год жизни. Уровень уловов упал за последние 10 лет в этом районе в три раза.

На северо-востоке Сахалина ситуация тревожная — лососевых практически нет в реках. На нескольких значимых реках встречаются очень редкие, единичные производители горбуши, а в других их вовсе нет.

По мнению экологов, виноваты в этом прежде всего чиновники Росрыболовства. Весной почти тысяча граждан, а потом и рыбопромышленники обратились в правительство России с предложением сократить длину ставных неводов на северо-востоке Сахалина до 1 км (вместо 3 км). Но чиновники посчитали, что ограничения в этом районе не нужны. И теперь чрезмерно длинные невода промышленников перехватывают миграционные потоки горбуши, идущие с юга на север.

Так должны заполняться нерестилища на Сахалине в это время

«Эковахта Сахалина» планирует продолжить добиваться сокращения длины ставных неводов на северо-востоке или закрытия здесь промысла горбуши.

На юго-востоке ситуация лучше. Благодарю как раз сокращению длины морских ставных неводов, здесь в начале августа экологи увидели заполненные нерестилища. Здесь рыба только заходит в реки и нерестовый ход продлится около месяца, однако уже сейчас заполненность нерестилищ около 40-50%, а на одной реке — больше 100% от принятой нормы. По берегам рек в этом районе много следов медведей, остатки выловленной ими рыбы.

Такое разительное отличие получилось сразу из-за нескольких факторов. Эти реки охраняются от незаконного вылова. Только в одном месте рыба не встретилась — там не было и охраны. В этом году в этом районе ограничили вдвое длину ставных неводов.

При этом Дмитрий Лисицын указывал на то, что у рыбопромышленников сейчас на законодательном уровне не закреплена обязанность пропускать рыбу на нерест. Также в Росрыболовстве нет расчетов, каким должен быть оптимальный уровень заполнения нерестилищ. Промышленный улов при этом каждый год сокращается: новые поколения лососевых рождаются все меньшими по численности, их год за годом вылавливают промышленники, не пропуская на нерест. В этом круговороте, считает эколог, остров может легко потерять весь рыбный ресурс, который долгое время оказывается без грамотного управления.









Фото: «Эковахта Сахалина»