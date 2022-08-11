Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

Сейм Латвии призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам. Россию латвийский парламент признал страной, поддерживающей терроризм, пишет DW*.

Визовые ограничения хотят добавить и для граждан Беларуси. Решение приняли из-за продолжающихся боев в Украине, которые осуществляются «при поддержке и участии белорусского режима».

Комиссия сейма по иностранным делам признала Россию террористическим государством 2 августа. В российском МИД грозили ответными мерами.Аналогичное решение принял Сенат США. МИД России говорил о том, что возможен разрыв разрыв дипотношений с США в случае, если такое решение поддержит Конгресс США.

Представитель МИД России Мария Захарова не стала комментировать решение Сейма. «Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — написала она.

Ранее, 2 августа, она публиковала свой комментарий.