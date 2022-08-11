Детей хореографической школы в Улан-Удэ выстроили буквой V

В Улан-Удэ 13 мальчиков и девочек 8-11 лет из хореографической школы имени Шатина Кызыла выстроили для фото буквой V «в поддержку специальной операции на Украине». Ребята из Тувы участвовали в Международном Байкальском летнем балетном интенсиве в Бурятии.

Идею для фото предложила педагог-хореограф Саяна Монгуш и концертмейстер Ника Ооржак. Они также поучаствовали в «памятной фотосессии». Букву V дети выстроили у памятника погибшим воинам-бурятам в годы Второй мировой войны. Так они почтили память погибших воинов.

Фото: пресс-служба Бурятского республиканского хореографического колледжа