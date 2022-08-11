В ЕС увеличилась закупка российской нефти после введения эмбарго

РБК изучило данные Eurostat по итогам июня: оказалось, что после введения эмбарго на российскую нефть закупки стран ЕС увеличились. Особенно выросли поставки сырья и нефтепродуктов в Италию — на 20% в июне к маю.

Предварительные данные Eurostat поступили 9-10 августа. В конце мая ЕС ввел эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций: к концу года поставки должны были поэтапно сократиться на 90%. Для некоторых стран были утверждены исключения.

При этом по итогам июня страны ЕС ввезли на 0,4% больше сырой нефти, чем в мае. По нефтепродуктам рост составил 9,7%. Совокупный импорт российских нефти и нефтепродуктов в страны ЕС в июне увеличился на 2,7% к маю в натуральном выражении.

Частично закупки российской нефти сократились — но не из-за санкций, а по большей части из-за добровольного сокращения торгово-экономических связей со стороны европейских контрагентов. По сравнению с прошлым годом импорт российских нефтепродуктов в июне 2022 года упал на 24%, а нефти — на 7%.

С учетом высоких мировых цен на нефть российские экспортеры заработали в июне больше 7,23 млрд евро. В мае этот показатель составил 6,01 млрд евро. В июне 2021 года российские компании продали нефти на 4,89 млрд евро.

Больше других нарастили закупки в июне Германия и Италия — на 12% и 20% соответственно. Польша, которая закупает нефть по трубопроводу «Дружба», упомянутому в санкционном пакете в качестве исключения, напротив, сократила поставки на 8%.