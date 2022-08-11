Китай не отвергает возможность военного присоединения Тайваня

Госсовет Китая 10 августа опубликовал Белую книгу «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», сообщило агентство «Синьхуа». В ней не исключили вооруженное присоединение острова. В мире отреагировали неоднозначно, но Россия поддержала Пекин.

«Синьхуа» пишет, что в Белой книге провозглашается принцип одного Китая и твердая решимость коммунистической партии вернуть Тайвань, осуществить полное восстановление страны, поскольку Тайвань — историческая территория страны. Изменение этого принципа не допускается. При этом напряженность возникла из-за действий Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня.

«Сегодня мы как никогда в истории близки к осуществлению нашей цели — великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в нашей способности реализовать эту цель. Действия ДПП привели к напряженности в межбереговых отношениях, поставили под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, а также подорвали перспективы и сузили пространство для мирного воссоединения страны», — пишет агентство.

При этом конфликт подогревают и внешние силы, сторонники независимости Тайвань. В Белой книге добавили, что «опора на внешние силы ничего не даст тайваньским сепаратистам», а использование Тайваня для сдерживания Китая обречено на провал.

«Мы готовы создать обширное пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности в любой форме», — говорится в Белой книге. — «Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с максимальной искренностью и прилагать максимальные усилия в этом направлении. Но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры против вмешательства внешних сил и любой сепаратистской деятельности, которые никоим образом не направлены против наших соотечественников на Тайване. Немирные средства — крайняя мера при непреодолимых обстоятельствах».

При этом, по данным Reuters, Пекин продолжает военные учения возле Тайваня. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в среду, что США не могут позволить Китаю сделать нормой новый уровень давления на Тайвань после ее визита на остров. При этом Тайвань отвергает проект Китая «одна страна — два строя». В Белой книге указано, что разные политические системы не помеха воссоединению страны.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что к мирному урегулированию тайваньского вопроса призвала и глава МИД Британии Лиз Трасс. От язвительных комментариев в российском МИД не воздержались.

«Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет», — написала Захарова.

«Пелоси, видимо, не слышала, как госсекретарь США на днях призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Или она считает, что на Америку эта логика не распространяется? У США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов», — добавила она комментарий к словам Пелоси.