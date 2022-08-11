Троих администраторов Telegram-каналов арестовали в Москве по подозрению в вымогательстве

В Москве Кузьминский суд арестовал администраторов Telegram-каналов Александру Баязитову, Ольгу Архарову и Инну Чурилову. Их подозревают в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Потерпевшая сторона — Промсвязьбанк. По словам журналистки Баязитовой, поводом стала ее заметка, пишет ТАСС.

Всех трех арестовали до 7 октября, несмотря на наличие иждивенцев у некоторых фигурантов. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

Предприниматель и медиатехнолог Ольга Архарова признала свою вину частично, а пиар-менеджер Инна Чурилова — полностью. Баязитова вину не признала. По ее словам, преследование связано с ее текстом о воровстве денег руководством Промсвязьбанка. При этом она работала с разным ресурсами, в том числе как фрилансер. Поэтому суть обвинений ей непонятна.

«Это банк, через который финансируется гособоронзаказ. В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку», — сказала Баязитова.