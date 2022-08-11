В Украине погиб доброволец из Забайкалья

«Чита.ру» со ссылкой на сына сообщила о гибели читинца Сергея Эгомбердыева. Его участие в «спецоперации» подтвердил военный комиссариат Забайкальского края.

Сергей Эгомбердыев родился 12 мая 1968 года в городе Щучине, Беларусь. Он окончил метеорологический факультет Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища. Службу прошел от инженера-синоптика до начальника отдела кадров 26-й дивизии ПВО и ведущего метеоролога.

Он отправился в Украину по собственному желанию 27 апреля. Добровольца назначили на должность командира минометного взвода.

Он погиб в бою 4 июля в Запорожской области Украины. У него остался совершеннолетний сын.