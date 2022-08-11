Алексей Навальный подал иск к колонии «Мелехово» во Владимирской области. Он пытался выяснить, кто заказчик изделий, которые он производит, но ему отказали в предоставлении такой информации.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области, иск от политика поступил в Ковровский городской суд. Адвокат оппозиционера запросил у администрации колонии информацию о заказчике изделий, которые производит Навальный. Но сведения руководство ИК не предоставило из-за отсутствия согласия заказчиков на распространение такой информации.

По мнению политика, оснований для отказа не было, а значит он неправомерный, незаконный и необоснованный.

Алексей Навальный находится в ИК-6 Мелехово с июня. Ему ужесточили условия содержания после последнего приговора суда о хищении 2,7 млн рублей пожертвований и оскорблении участников суда при рассмотрении дела о клевете на ветерана.

Фото: Мосгорсуд*Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».