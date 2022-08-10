Мау восстановили в должности ректора РАНХиГСа

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого обвиняли в хищении порядка 1 млн рублей, вернулся на работу в президентскую академию в прежнем статусе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника, близкого к Мау.

По словам собеседника издания, после освобождения Мау из-под домашнего ареста его восстановили в должности ректора РАНХиГС. Следствие по уголовному делу о хищении при этом продолжается. Информацию об этом РБК также подтвердили и в самой академии.

Владимир Мау был задержан по обвинению в хищении 30 июня. Его дело связывали с «делом Шанинки» против экс-замминистра просвещения Марины Раковой и других лиц. Он не признал вину во время допросов. Он также ходатайствовал об освобождении под залог, но суд отказал ему в этом. В итоге Владимира Мау поместили под домашний арест до 7 августа.

На прошлой неделе Мау изменили меру пресечения под подписку. Суд принял такое решение после того, как ректор РАНХиГС дал признательные показания.