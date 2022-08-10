168-й день боев: главное

Число людей, пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму, выросло до 14 человек, еще один погиб. Об этом сообщил назначенный российскими властями глава региона Сергей Аксенов. По его словам, после ЧП в пункты временного размещения распределили 252 человека, Аксенов утверждает, что их обеспечили питанием и всем необходимым. Пострадавшими признаны 62 жилых дома и 20 коммерческих объектов. В селе ввели режим чрезвычайной ситуации. Напомним, по версии Минобороны взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил и не опроверг причастность ВСУ к взрывам в крымской Новофедоровке. Несмотря на это, он заявил, что «эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом». Среди «компонентов формулы освобождения Крыма» он перечислил саммит «Крымская платформа» и принятый в прошлом году закон о коренных народах Украины, где перечислены крымские татары, крымчаки и караимы. Власти России критиковали этот закон за то, что в нем не упоминаются русские. Он также анонсировал новые решения «по защите и помощи в реализации прав коренных народов Украины».

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил о ночном обстреле города Марганец. По его словам, российские военные выпустили по населенному пункту более 80 снарядов из РСЗО «Град». Он утверждает, что в результате атаки погибли 13 человек, еще 11 получили ранения. Кроме того, по его словам, повреждения получили более 20 многоэтажных домов, местный дворец культуры, общежитие, две школы и здание горсовета. Кроме того, в городе повреждена линия электропередач.

О ночном обстреле также сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, российские военные атаковали город из «Смерчей». По его словам, в результате обстрела были ранены 3 человека, в том числе 13-летняя девочка. Повреждения получили восемь частных домов, утверждает он. В Минобороны РФ факт обстрела по городу не подтвердили, однако сообщили, что в Николаевской области была «уничтожена боевая машина ЗРПК «Гепард», поставленная Германией», а также «сбиты три самолета ВВС Украины».

Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы ударами Киева по Запорожской АЭС. Об этом сообщил журналистам источник в постпредстве РФ при ООН и подтвердил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Россия и Украина продолжают обвинять друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Как пишет ВВС со ссылкой на «Энергоатом», огонь в субботу вечером вели российские войска, один из сотрудников станции получил ранения, около 500 российских военных и сотрудников станции прятались в бункерах. «Вот так» писал, что у Украины есть подтвержденная информация о том, что Россия заминировала объекты на Запорожской АЭС, однако в ISW выразили по этому поводу сомнения. Между тем страны G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, сообщает «Интерфакс».

В подконтрольном России Мариуполе началась скрытая мобилизация, утверждают власти Украины. По данным Мариупольского городского совета, жителям города рассылают смс, в которых им предлагают поступить в «новое подразделение на военную службу по контракту в Вооруженные Силы». Если верить предоставленным скриншотам, то ВС РФ предлагает за службу 200-300 тысяч рублей в месяц. За справками предлагают обращаться в военкоматы. В горсовете Мариуполя призвали не вестись на подобные провокации.

С 11 августа на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, начнет действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Такой приказ отдал командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. С этого дня из региона нельзя будет вывозить без разрешения экскаваторы, тягачи и прочую спецтехнику, которая может быть использована для нужд обороны.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, чтоу ВСУ продолжает обстреливать изоляторы, в которых содержат украинских военнопленных, сообщает «Интерфакс». В связи с этим В ДНР повысили работу ПВО из-за обстрелов изоляторов с военнопленными. Ранее из-за взрыва в колонии в Еленовке погибли более 50 украинских военнопленных, свыше 70 пострадали. Минобороны РФ опубликовало список погибших. Украина и Россия обвинили друг друга в атаке: в колонии содержались украинские военнопленные, которые сдались в плен из завода «Азовсталь».

Группа ученых и правозащитников опубликовала на портале Change.org открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой распространить на самопровозглашенную ДНР мораторий на применение смертной казни. Напомним, В ДНР готовятся провести новые суды. Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех подданных Великобритании: Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю. Они, по версии ДНР, входили в батальон «Азов»* и другие вооруженные формирования. Кроме того, обвинение предъявлено гражданину США Суеди Мурекези.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил журналистам, что войска республики при поддержке российской армии и сил ЛНР заняли 266 населенных пунктов Донецкой области. «В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — сказал он.

Соучредитель шведского отделения Amnesty International Пер Вестберг вышел из организации после публикации доклада о нарушениях со стороны ВСУ. Об этом он сообщил изданию Svenska Dagbladet. Ранее свой пост из-за доклада о ВСУ покинула директор украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук. Причиной она назвала «ценностные» расхождения с руководством. В докладе говорилось, что в апреле ВСУ разместили свои позиции в 19 населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей. Однако во многих других исследованных случаях доказательств этому не нашлось.

В Евросоюзе официально внесли предложение о запрете выдачи виз россиянам. Инициативу подготовили сразу несколько стран ЕС, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Предложение будет обсуждаться в конце августа в Праге. В случае принятия визы перестанут выдавать не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран ЕС. Ранее с соответствующим предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Вскоре после этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны ЕС прекратить выдавать россиянам въездные визы, поскольку посещение Европы является для людей из других стран «привилегией», а не «правом»

The Insider* и Bellingcat* получили архив жалоб в военную прокуратуру России — и выпустили расследование о том, как российских срочников обманом отправляют на войну. По их данным, срочников отправляют на фронт либо обманом, либо принуждением, солдат не обеспечивают нормальным питанием и медпомощью, а контрактники специально нарушают нормы и правила устава, чтобы их отстранили от службы. При этом родителям какой-либо информации о пленных и убитых детях не предоставляют.

Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по уголовному делу о распространении «фейков» о деятельности ВС РФ (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) после ее антивоенного пикета на Софийской набережной Москвы. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. В настоящее время Овсянникову допрашивают в качестве обвиняемой, добавил Захватов. Вопрос о мере пресечения пока остается открытым.

Российские правозащитники получили десятки сообщений от запасников, которых насильно отправляют на «военные сборы» в Белгородскую область без прохождения медкомиссии и подтверждения категории годности. В случае отказа к ним применяют насилие и, отобрав документы, отправляют на «военные сборы» в принудительном порядке. Об этом «Верстке» сообщили представители трех правозащитных организаций, которые получили около 20 обращений от военнообязанных.

«Коммерсант»‎ подсчитал, что в регионах России сформировали больше 40 добровольческих батальонов, которые должны помочь российской армии в Украине. Их формируют уже несколько месяцев, в некоторых регионах создают по несколько таких формирований. Часть добровольцев планируется отправить на фронт, другая — займется обеспечением.

Британская разведка сообщила, что Россия пытается создать новый армейский корпус, который призван помочь ей справиться с двумя задачами. Первой является усиление наступления в Донбассе, второй – укрепление обороны перед предполагаемым наступлением ВСУ на юге Украины. По данным британского оборонного ведомства, Третий армейский корпус базируется в Мулино (Нижегородская область), он будет сформирован преимущественно из «добровольческих» составов. Им предлагают значительные премиальные во время их отправки в Украину, а в батальоны принимают людей в возрасте до 50 лет без высшего образования. По мнению разведки, Третий армейский корпус едва ли сыграет решающую роль в боевых действиях.

Аналитики Института изучения войны (ISW) нашли причину, по которой Россия не обвиняет Украину в нанесении ударов по аэродрому в Новофедоровке. Все дело в том, считают в ISW, что Кремль не хочет признавать неэффективность российских систем противовоздушной обороны, которую уже показало затопление крейсера «Москва». Эксперты отмечают, что пока у них нет достаточного количества данных, чтобы установить точную причину взрывов, однако тот факт, что они произошли одновременно в двух разных местах, исключает версию Минобороны РФ о случайном пожаре, но допускает диверсию и дальнобойный ракетный удар.

*The Insider и Bellingcat объявлены в России «нежелательными организациями», а также «иностранными агентами».