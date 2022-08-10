В Екатеринбурге депутата Холодырева арестовали на 14 суток за репост фильма «Он вам не Димон»

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток депутата городской думы Алексея Холодарева за репост фильма «Он вам не Димон» от 2017 года. Об этом сообщил адвокат Алексей Башмаков, представляющий интересы Холодарева.

«Депутату Екатеринбургской городской думы Алексею Холодареву вынесли наказание в виде ареста на 14 суток», — написал он в своих соцсетях.

Как ранее РБК рассказал сам Холодарев, его задержали в связи с публикацией в сети «ВКонтакте» видеоролика с изображением символики ФБК* (организация была признана экстремистской и «иностранным агентом», запрещена в России, а затем ликвидирована. — NT). Этим видеороликом оказался фильм оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавляет многоуровневую коррупционную схему. Репост при этом датируется 2017-м годом, когда ФБК* еще не был признан в России экстремистским.

Депутат отметил, что происходящее с ним «по большей части смешно». «В принципе все понятно, что происходит. Им нужно любой ценой что-то откопать на человека, который не согласен с тем, что происходит», — заявил он.

*ФБК был признан экстремистской организацией и «иностранным агентом», запрещен в России, а затем ликвидирован.