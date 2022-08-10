В Ленобласти состоялось первое слушание по существу по делу 81-летнего ученого Митько

В Ленинградском областном суде прошло первое слушание по уголовному делу в отношении петербургского ученого и преподавателя Валерия Митько, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает открытое сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел».

Поводом для возбуждения уголовного дела о госизмене в отношении 81-летнего Митько стало чтение лекций студентам в одном из университетов Китая. На заседании ученый заявил, что ему непонятна суть предъявленных ему обвинений, поскольку никаких секретных данных на своей лекции он не разглашал. По его словам, весь материал он брал из открытых источников, в которых не могут содержаться сведения о гостайне. Несмотря на то, что преподаватель сообщил о плохом самочувствии и высоком давлении, судья не прервал заседание.

Митько в очередной раз подтвердил, что не признает свою вину. Он утверждает, что всю жизнь занимался честной научной деятельностью и не нарушал законов.

Защитники преподавателя зачитали письменное отношение к предъявленному обвинению. В нем они кратко изложили свою позицию по уголовному делу, которую планируют отстаивать в суде. По их словам, предъявленные Митько обвинения несостоятельны, а доказательств недостаточно для признания его виновным.

Следующее заседание по существу состоится 10 октября. Свою позицию по уголовному делу выскажет сторона обвинения.

За последнее время по подозрению в госизмене задержали трех новосибирских ученых. Первым стал сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук Анатолий Маслов. Его арестовали и этапировали в Москву. Вторым оказался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Его задержали 30 июня в больнице, где он находился на поддерживающей терапии с четвертой стадией рака. Его родственники писали, что он не мог самостоятельно питаться, химиотерапия ему не помогла. Несмотря на это, его этапировали в СИЗО «Лефортово», где он скончался 2 июля. Вскоре после этого полиция задержала директора новосибирского ИТПМ Александра Шиплюка. Его также доставили в Москву, в настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово».





Митько находится под домашним арестом с февраля 2020 года, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена) и грозит до 20 лет колонии.