Украина с 1 июля не выдала россиянам ни одной визы

С 1 июля ни один россиянин не получил украинскую визу, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. В этот день Киев ввел визовый режим с Россией.

«Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка. На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка», — сказал Николенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Ситуация осложняется тем, что россияне не могут подать заявку на получение украинской визы на территории РФ, поскольку дипломатические отношения двух стран разорваны.

О введении с Россией визового режима с 1 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 июня. Он назвал эти меры необходимыми в целях защиты национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Решение о визовом режиме утвердил Кабинет министров.