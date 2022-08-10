Close

#Новости

Врачи в Уссурийске под видом беседы провели освидетельствование шамана Габышева

10.08.2022

Результаты освидетельствования стали основанием для продления Габышеву принудительного лечения

Врачи Приморской краевой психбольницы провели повторное освидетельствование якутского шамана Александра Габышева под видом непринужденной беседы, сообщил его адвокат Алексей Прянишников. Именно его результаты стали основанием для продления принудительного лечения Габышева.   

«[Габышев] Сказал, что повторное освидетельствование ему провели под видом непринуждённого разговора с врачами, разумеется, об этом освидетельствовании ему ничего не сказали», — написал Прянишников с своем Telegram-канале.

Защитник добавил, что персонал медучреждения стал жестче контролировать все разговоры с Александром Габышевым. В частности, они требуют переводить все звонки на громкую связь.

Габышев в настоящее время приходит в себя после «трюка» с заменой заключения врачебной комиссии и решения суда о продлении его принудительного лечения на полгода, рассказал Прянишников. По его словам, защитникам шамана предстоит не менее трех поездок в Уссурийск. Они будут разбираться с противоречиями в медицинских заключениях и планируют подключить к этому вопросу сторонних специалистов-психиатров.

Уссурийский районный суд Приморского края 1 августа продлил на полгода принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева. Как рассказал его адвокат Алексей Прянишников, врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы 12 июля одобрила перевод Габышева в стационар общего типа и обратилась с соответствующим представлением в суд. Однако 27 июля комиссия того же медучреждения, но уже в ином составе, заявила об ухудшении состояния здоровья шамана и заключила, что его необходимо оставить в стационаре специализированного типа. 

Александр Габышев в марте 2019 года начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В мае 2020 года медики выдали заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. Некоторое время он провел в психдиспансере, после чего вновь объявил о новом «походе на Москву». В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении Габышева на принудительное лечение.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.