В Новофедоровке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме Саки

Режим чрезвычайной ситуации ввели в крымском поселке Новофедоровка после после взрывов на территории военного аэродрома Саки, произошедших накануне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ситуация, сложившаяся в поселке Новофёдоровка, признана чрезвычайной ситуацией муниципального характера», — написал он.

Аксенов отметил, что в настоящее время главной задачей региона является «скорейшее восстановление инфраструктуры». По его оценкам, основные работы по ликвидации последствий взрывов будут завершены в течение ближайших десяти дней.

Чиновник также отметил, что к ликвидации последствий привлечено более 400 человек и 100 единиц техники. «Депутатский корпус» в течение недели планирует мобилизовать еще 100 человек, добавил он. До конца завтрашнего дня Следственный комитет завершит работы по оценке нанесенного ущерба, после чего специалисты приступят к разбору завалов и восстановлению инфраструктуры.

В настоящее время в пункты временного размещения распределили 252 человека, Аксенов утверждает, что их обеспечили питанием и всем необходимым. Пострадавшими признаны 62 жилых дома и 20 коммерческих объектов. До конца текущего дня власти региона обещают восстановить газоснабжение.

Назначенная российскими властями «администрация муниципалитета» прорабатывает порядок выплаты компенсаций жителям за пострадавшее имущество — им положены по 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от тяжести разрушений, рассказал Аксенов.

Число людей, пострадавших в результате взрывов, выросло до 14 человек, среди них двое детей. Один человек погиб.

Накануне на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Возможность обстрела в российском военном ведомстве исключили. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, основной причиной стало нарушение требований пожарной безопасности.

Решения о всеобщей эвакуации в Сакском районе Крыма принято не было, власти региона решили вывозить лишь людей, чьи дома находятся вблизи места взрывов, сообщил назначенный российскими властями глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ситуация находится под контролем.