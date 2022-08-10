Президент Литвы лишил госнаграды фигуристов Ванагаса и Дробязко

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за участия в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. О своем решении глава государства сообщил журналистам в среду.

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как в Украине проливается кровь невинных людей», — приводит ТАСС его слова.

Науседа также заявил о необходимости пересмотреть законодательство Литвы, чтобы можно было лишить уроженку России Дробязко гражданства. Она получила его в порядке исключения, чтобы представить Литву на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере. В 2000 году она вместе с партнером Повиласом Ванагасом была награждена рыцарским крестом ордена Гедиминаса за заслуги перед Литвой.

Председатель парламентского комитета Литвы по праву и правопорядку Стасис Шедбарас в эфире национального радио LRT сообщил, что вопрос о лишении Дробязко гражданства будет обсуждаться депутатами Сейма на осенней сессии.

В мае сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой признал Россию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. Парламент страны также назвал действия Москвы в Украине геноцидом. Власти страны призвали создать специальный международный уголовный трибунал, который будет расследовать факты российской агрессии.