Запасников начали свозить в Белгородскую область на «военные сборы»

Российские правозащитники получили десятки сообщений от запасников, которых насильно отправляют на «военные сборы» в Белгородскую область без прохождения медкомиссии и подтверждения категории годности. У одних отобрали документы, других уговаривали подписать контракт. Об этом «Верстке» сообщили представители трех правозащитных организаций, которые получили около 20 обращений от военнообязанных.

Часть запасников из Петербурга и Ленобласти в принудительном порядке отправили на военные сборы на границе с Украиной во вторник, 9 августа. Эту информацию «Верстке» также подтвердили несколько запасников. В военкомате им говорят, что они будут заниматься ремонтном техники, рассказал один из опрошенных. По его словам, вызывали как обычных операторов, так и механиков с инженерами.

Военкомат обзванивал запасников, вручал им повестки прямо на работе, а также уговаривал подписать трехмесячный контракт на военную службу, сообщили правозащитники. При этом прохождения медосмотра и подтверждения категории годности там не требовали, несмотря на то что это противоречит закону.



Военнообязанным рассказали, что их отправляют на «военные сборы» в Белгородскую область — ту, что граничит с Украиной и где с 11 апреля действует «желтый» уровень «террористической опасности». Срок «сборов» — от 56 до 60 дней. К тем, кто не согласен ехать на границу добровольно, применяют насилие. У мужчин отбирают паспорт, военный билет и отправляют в войсковые части, а оттуда — в Белгородскую область «чинить технику и грузить снаряды». Возраст запасников варьируется от 26 до 40 лет, многие из них не знают, в каком статусе находятся и чем им предстоит заниматься.

«Речь ведь идёт не только о тех, кто благополучно отслужил год или два года назад, а в том числе о тех, кто отслужил шесть, десять, 20 лет назад. За это время могли появиться хронические заболевания, которые уже не позволяют проходить службу. Но на практике мы видим, что людей просто пакуют и заставляют подписывать повестки, контракты», — рассказали правозащитники.



Перед отправкой в Белгородскую область запасников направляли в войсковые части № 71717 в городе Луга и № 02561 в городе Сертолово. Заместитель командира войсковой части № 71717 по военно-политической работе майор Андрей Гущин в ответ на просьбу «Верстки» прокомментировать ситуацию заявил, что «это военная тайна» и запасникам «все доведут». Журналиста издания при этом он назвал «шпионом».



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