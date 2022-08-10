Депутат Госдумы от Сахалинской области Корниенко выступил в защиту заблокированного Sakh.com

Депутат Госдумы от Сахалинской области Алексей Корниенко направил в ряд федеральных инстанций обращения с просьбой оказать содействие в восстановлении одного из крупнейших информационных порталов на Сахалине Sakh.com. Об этом само издание сообщило в своем Telegram-канале.

Каждого адресата Корниенко просит содействовать решению проблемы в рамках его компетенции. Пока это первый представитель власти, который заступился за издание на федеральном уровне.

В своих обращениях депутат отмечает важность функционирования Sakh.com как источника новостей и различных общественно значимых сведений и сервисов для жителей Сахалинской области.

«Прошу Вас дать поручение организовать проведение объективной и всесторонней проверки изложенных заявителем фактов и принять меры прокурорского реагирования в целях реализации свободы деятельности СМИ и недопустимости произвольного воспрепятствования их деятельности», — говорится в обращении Алексея Корниенко к генпрокурору Игорю Краснову.

Роскомнадзор 6 августа без предупреждения ограничил доступ к сайту крупнейшего сахалинского информационного агентства Sakh.com. С просьбой о блокировке выступала председатель сахалинской организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова.

24 марта Ключникова обратилась в «соответствующие» органы с требованием заблокировать sakh.com из-за их антивоенной позиции. Она указала, что издание является скрытым врагом, который «действует за спиной солдата». По ее словам, портал «ежечасно» публикует информацию, «порочащую» действия российской армии, а также распространял «ложные сведения» о событиях в Украине.

Позднее, 5 апреля, такой же донос написал глава регионального отделения ОНФ Алексей Казанцев и координатор проектов «Молодежка ОНФ» Александр Барышев. О том, связана ли блокировка сайта издания с доносами, неизвестно.

После 24 февраля в России усилилась блокировка сайтов изданий, которые рассказывают о боевых действиях в Украине. 24 июля стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать новый сайт «Новой рассказ-газеты» Novaya.no из-за «дискредитации» вооруженных сил. Какой материал вызвал вопросы, в ведомстве не уточнили и потребовали заблокировать весь сайт. Сайт работал семь дней и 9 часов.