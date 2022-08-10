Жители Осетровки в Воронежской области призвали Путина остановить строительство свинофермы

Жители села Осетровки обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство свинофермы в Верхнемамонском районе Воронежской области. Видеообращение сельчан публикует Telegram-канал «Местные».

Местные жители опасаются, что на земельном участке, который хотят отдать под строительство свинофермы, могут находиться захоронения советских солдат. Они заявили, что возмущены ответами областной прокуратуры и других региональных ведомств, которые ссылаются на то, что поисковый отряд «с замечательной репутацией» «Дон» провел обследование территории.

«По факту мы видим только одного поисковика из совершенно другого отряда, который не в силах произвести все должные меры, положенные по закону, по сохранению и недопущению нарушения захоронений не только братских, но и одиночных», — заявили сельчане.

В своем обращении жители Осетровки также указали, что согласно отчетам о поисковых работах специалисты обследовали лишь малый участок земли, который хотят отдать под строительство свинофермы. Большую же часть обследовали лишь точечно. Однако никого данный факт не смущает: ни прокуратуру, ни местные органы власти, утверждают сельчане.

«По сути не делается ничего для того, чтобы сохранить останки, которые находятся на гораздо большей глубине, чем нам показывают на строительстве», — указали они.

Кроме того, сельчане опасаются возникновения экологических проблем в Верхнемамонском районе из-за строительства свинофермы. Особенно остро может встать вопрос с водой, считают они.