Сторонники Навального выпустили расследование о замминистра обороны Криворучко

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко был лично заинтересован в нагнетании «милитаристской истерии» вокруг Украины, рассказал в новом расследовании Сергей Ежов, один из сторонников оппозиционера Алексея Навального. Как выяснили авторы расследования, дело в том, что он закупал оружие для государства у самого же себя.

Ежов отметил, что до вступления в должность замминистра обороны РФ Криворучко был основным владельцем оружейного концерна «Калашников» и гендиректором российской транспортной компании «Аэроэкспресс». В качестве замминистра обороны он курирует все закупки вооружения, без его согласия ведомство не может заключить ни одного коммерческого соглашения, через его руки проходят триллионы рублей, утверждается в расследовании.

Порядка 2,5 лет он совмещал работу в военном ведомстве с бизнесом, и был лично заинтересован в том, чтобы Россия начала подготовку к боевым действиям. Это привело к тому, что Криворучко стал закупать у самого себя стрелковое оружие, авиационные ракеты, средства противовоздушной обороны и армейскую спецтехнику.

«Он кровно, своим кошельком был заинтересован в нагнетании милитаристской истерии, — рассказал Ежов. — Вместо дорог и пенсий, деньги шли на вооружение, курировал все это Криворучко, и он же на этом обогащался».

После того, как Криворучко передал свои акции в оружейном концерне бывшему замминистру транспорта Алану Лушникову, оборонным комплексом стали интересоваться его деловые партнеры — олигархи Андрей Бокарев и Искандер Махмудов. Они захотели приобрести компанию «Мотовилихинские заводы», производящую реактивные системы залпового огня. Кроме того, они владеют «Коломенским заводом», который выпускает дизельные двигатели для боевых кораблей. Ранее они были замешаны в уголовных делах о коррупции и отмывании денег ОПГ.

В расследовании также говорится, что Криворучко обеспечил двум своим дочерям американское гражданство — его супруга Екатерина Торопова дважды выезжала в Штаты рожать детей. По полученным данным, за шесть лет до своего назначения в Минобороны, Криворучко успел побывать в США 26 раз. В 2011 году он открыл там фирму, на которую зарегистрировал квартиру стоимостью несколько миллионов долларов на острове Фишер-Айленд. Заступил на должность, он переписал бизнес на своего сотрудника Михаила Тиратуняна, который должен был наладить продажи продукции «Калашникова» в США.

Квартиру в США Криворучко продал, но выбираться за границу не перестал. По данным сторонников Навального, за последние два года семья Криворучко успела побывать в Венеции, Пизе, Милане, Дубае. Кроме того, после вступления в должность замминистра обороны Криворучко отстроил огромный дом на Рублевке. В качестве недвижимости он ее не задекларировал, информация об этом в базе Росреестра также скрыта. С 2021 года все декларации Минобороны засекречены, а потому оценить состояние Криворуко в данный момент не представляется возможным.