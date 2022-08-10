Путин и Герцог договорились продолжить обсуждение судьбы «Сохнута» в России

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом дальнейшую судьбу «Сохнута». Лидеры государств договорились, что продолжат контакты по обсуждению работы еврейского агентства в РФ, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — говорится в пресс-релизе.

В Кремле добавили, что состоявшийся разговор подтвердил «настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия». В частности, Путин и Герцог подняли вопросы двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Также утверждается, что в разговоре были упомянуты «решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа», а также «позитивная роль евреев в общественной и культурной жизни России».

21 июля Минюст обратился с иском о прекращении деятельности «Сохнута» в России‎. Басманный суд 28 июля провел беседу по требованию закрыть израильское агентство. Решать вопрос все-таки будут в суде: рассмотрение дела по существу назначили на 19 августа.

Прибывшая из Израиля делегация не участвовала в заседании и прийти к компромиссу без судебного процесса не получилось. Кремль настаивает, что дело не политическое, но в Иерусалиме готовятся ответить, если Минюсту удастся закрыть старейшую еврейскую организацию.

Спор можно было урегулировать до суденого разбирательства, однако как адвокаты «Сохнута», так и представители Минюста, от этого отказались. Представитель израильской стороны отметил, что тот факт, что суд не предложил завершить тяжбу компромиссом, не сулит ничего хорошего. Основные претензии к «Сохнуту» — неправильно собранные и хранящиеся персональные данные россиян.

«Сохнут» начал работать в России с 1989 года. Как пишет The Jerusalem Post, еврейское агентство запустило план по переносу деятельности из России в Израиль. Процессом репатриации будут управлять дистанционно.