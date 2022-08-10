В Белом доме заявили, что Байден не знал об обыске в поместье Трампа

Президент США Джо Байден не знал об обыске в поместье его предшественника Дональда Трампа во Флориде. Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Нет. Президент не был проинформирован, не знал об этом. Никого в Белом доме об этом не предупредили, никто не знал, что это произойдет», — сказала Жан-Пьер в ответ на соответствующий вопрос.

Федеральное бюро расследований (ФБР) организовало обыскв резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде во вторник, 9 августа. Республиканец заявил, что не получал оповещений об обыске. Он обвинил ФБР в нарушении процедур, а «радикально-левых демократов» — в использовании правоохранительной системы в качестве оружия. Политик выразил уверенность в том, что обыски связаны с желанием демократов не допустить его участия в выборах 2024 года.

Поводом для обысков послужили подозрения в том, что Трамп по окончании своего президентского срока забрал из Белого дома важные документы, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным издания, они могут содержать секретную информацию.

В NYT уточнили, что национальный архив США «в течение многих месяцев» просил Трампа вернуть 15 коробок с важными документами. В организации опасались, что они могут быть уничтожены, поскольку экс-президент США во время своего президентского срока неоднократно уничтожал официальные бумаги, которые должны были храниться в правительственных архивах.

Закон о президентских документах был принять в 1978 году после Уотергейтского скандала. Нарушение закона наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет. Однако в случае Трампа большее значение может иметь дополнительное наказание: если лицо, занимающее федеральную должность, признается виновным, то оно должно оставить эту должность и лишается права занимать какую-либо федеральную должность вообще. Таким образом, потенциально Трамп может быть лишен права баллотироваться в президенты в 2024 г, однако решение об этом будет принимать суд.

