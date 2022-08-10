Героя ДНР Александра Тимофеева приговорили к 3,5 годам колонии по делу о покушении на мошенничество

Хорошевский районный суд Москвы признал виновным бывшего министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева по уголовному делу о покушении на особо крупное мошенничество, сообщает «Коммерсант». Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Как установил суд, Тимофеев, известный под позывным Ташкент, вместе с бывшим советником экс-премьера Украины Игорем Сосновским потребовал от экс-главы РТХ Сергея Шпака 5 млн долларов в обмен на пособничество в прекращении уголовного преследования. Напомним, бизнесмен заочно обвиняется в хищении 1,8 млрд рублей у компании «ВЭБ-лизинг».

Сосновского и Тимофеева задержали по наводке Шпака. Бизнесмен заподозрил, что экс-министр ДНР и бывший советник премьера Украины хотят его обмануть, и сам обратился в ФСБ. Подставная встреча между ними произошла в ресторане — Сосновский в ходе оперативного эксперимента получил 15 тысяч долларов и муляж на сумму в 485 тысяч долларов. После этого его задержали.

Сосновский, благодаря признанию своей вины и досудебному соглашению о сотрудничестве, получил в особом порядке три года лишения свободы. В свою очередь Тимофеев, не признавший свою причастность к случившемуся, получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд учел тот, факт, что он является ветераном боевых действий и имеет звание Героя ДНР.