В Красноярске задержали двух антифашистов за планы поджечь военкомат

В Красноярске задержали двух сторонников антифашистского движения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Их подозревают в разбое и подготовке поджога местного военкомата.

Задержанными оказались красноярские антифашисты Илья Виноградов и Даниил Иванов. По данным агентства, их подозревают в совершении разбойного нападения с применением оружия. Следствие считает, что Виноградов и Белоусов в июле 2022 года проникли в квартиру и, угрожая хозяину пистолетом и ножом, похитили его вещи и скрылись. Что именно похитили задержанные, не уточняется.

Кроме того, антифашистам вменяют подготовку поджога военкомата из-за антивоенной позиции. По версии следствия, они расписывали стены на улицах Красноярска антивоенными граффити, а также «вынашивали намерения по поджогу военкомата».

В настоящее время в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о разбое с незаконным проникновением в жилище. Их допросили и провели обыски по месту жительства. Решается вопрос о назначении меры пресечения.



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