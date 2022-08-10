На Сахалине спасли из пластикового мусора 105 морских котиков

Специалисты клуба «Бумеранг», «Друзья океана» и ДВО РАН провели операцию по спасению морских котиков от пластикового мусора. Всего удалось освободить от пут 105 животных.

Как рассказали в «Бумеранге», операцию проводили на острове Тюлений — традиционном лежбище котиков. Впервые экологи посетили остров в 2020 году — тогда распутали 28 морских котиков. В 2021 году их число выросло до 64 животных.

Специалисты отлавливают зверей сачками, вводят седативные препараты, а потом отделяют пластиковый мусор. Все животные отошли от наркоза и были отправлены обратно на остров.

Чаще всего сети, лески и прочие отходы становятся для котиков ошейниками, которые оставляют глубокие раны на теле животных. С ними они могут ходить годами.