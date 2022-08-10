Суд в Москве поместил под стражу трех администраторов Telegram-канала «Сканер»

Басманный суд Москвы заключил под стражу трех администраторов Telegram-канала «Сканер», посвященного «мониторингу коррумпированных чиновников», сообщает ТАСС. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Под стражу помещены Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко. Как сообщили в агентстве, деталей уголовного дела обвиняемых в суде не уточнили. В случае признания виновными им грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в тексте постановления суда утверждается, что Москвин является «ведущим специалистом ООО «Народные новости», зарегистрированного в Санкт-Петербурге». Из документа следует, что он признал вину и просил избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд принял иное решение.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что администраторов Telegram-канала «Сканер» задержали еще 4 августа, однако широкой огласке эта информация не получила. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября 2022 года.

Басманный суд Москвы в мае заочно арестовал основателя «Сканера» блогера Руслана Карпука, известного как Руслан Левиев, по уголовному делу о распространении «фейков», дискредитирующих Вооруженные силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По его делу также проходит журналист Майкл Наки. МВД РФ объявило их в международный розыск.

В Telegram-канале «Жаба и гадюка», посвященного «коррупции» и «политическим играм»», утверждается, что полиция также задержала корреспондентку изданий Life, «Известия» и «Коммерсантъ» Александру Баязитову, а также PR-менеджера Инну Чурилову. Их обвиняют в вымогательстве денег у «Ростеха» в обмен на неразглашение невыгодной компании информации. Официального подтверждения этим данным нет.

Накануне также сообщалось о задержании журналистов и администраторов таких Telegram-каналов, как «Финансовый караульный», «Адские бабки», «Мамкин финансист», «Е-магия» и Riddle.