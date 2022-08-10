Число пострадавших в Новофедоровке выросло до 13

Число людей, пострадавших в результате взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму, выросло до 13 человек, еще один погиб. Такие данные приводит Минздрав региона.

«По состоянию на 08:30 10 августа 2022г в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

10 человек, в том числе двое детей, проходят лечение в амбулаторном режиме — все они получили травмы легкой степени тяжести. Еще один пациент продолжает стационарное лечение в Сакской районной больнице. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6 и после оказания необходимой помощи отправлены домой.

Накануне на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Возможность обстрела в российском военном ведомстве исключили. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, основной причиной стало нарушение требований пожарной безопасности. Решение о всеобщей эвакуации в Сакском районе Крыма принято не было, власти региона решили вывозить лишь людей, чьи дома находятся вблизи места взрывов, сообщил назначенный российскими властями глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ситуация находится под контролем.