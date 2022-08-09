167-й день боев: главное

На военном аэродроме в Крыму прогремела серия взрывов

Один из защитников «Азовстали» умер в СИЗО в ДНР

США прекратит поставки HIMARS в Украину

В Запорожской области начали вводить российское законодательство

Зеленский предложил другим странам закрыть россиянам выезд из страны

Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных

Журналисты установили имена 5424 российских военных, погибших в Украине

Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать россиянам въездные визы

Калининградская область исчерпала лимит на транзит по железной дороге



