167-й день боев: главное

- Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате взрывов на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму, сообщает Минздрав региона. В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Возможность обстрела в российском военном ведомстве исключили. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, основной причиной стало нарушение требований пожарной безопасности. Решение о всеобщей эвакуации в Сакском районе Крыма принято не было, власти региона решили вывозить лишь людей, чьи дома находятся вблизи места взрывов, сообщил назначенный российскими властями глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ситуация находится под контролем.
- Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил об очередном ночном обстреле Никольского и Синельниковского районов. Он утверждает, что российские войска выпустили по Никополю 120 реактивных снарядов. По его словам, в результате обстрела «Градом» повреждено несколько жилых домов, ущерб также был нанесен трем производственным цехам. Кроме того, 46-летний местный житель попал в больницу с переломом. Между тем в Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Один из защитников «Азовстали» умер в СИЗО в самопровозглашенной ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, речь идет об участнике «диверсионно-штурмовой группировки „Медведи SS“». Его имя не называется. Причиной смерти стали осложнения хронических заболеваний и ухудшение здоровья «из-за наркозависимости». Родственники защитников «Азовстали» обратились к Зеленскому с просьбой помешать «трибуналу» над военными в ДНР.
- США назвали причину, по которой на время прекратит поставки реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину, сообщает Би-би-си. По словам замминистра обороны Соединенных Штатов Колина Каля, Пентагон направил Киеву уже 16 таких установок, «что на самом деле довольно много». При этом он заверил, что Пентагон сделает все, чтобы у Киева было достаточно боеприпасов для них, а также добавил, что Великобритания отправила еще три системы M270, которые устанавливаются на колесных грузовиках. Кроме того, три подобные системы предоставляет Германия.
- На занятых Россией территориях Запорожской области начали применять законодательство РФ. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель пророссийской власти региона Владимир Рогов, которого агентство называет «членом главного совета администрации» области. «Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», — отметил он. По его словам, полиция на оккупированных территориях Запорожской области уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ.
- Британская разведка сообщила, что Россия за месяц продвинулась на 10 километров на Донбассе. Несмотря на то что российские войска продолжают концентрировать свои силы на укреплении обороны на юге Украины, они продолжают атаковать украинские позиции в Донецкой области. Самым успешным наступлением для ВС РФ стало продвижение на Бахмутском направлении — там россиянам удалось продвинуться на 10 километров. На других участках им удалось продвинуться не более чем на 3 километра. Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла накопить боеспособную пехоту, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед, утверждают британские разведчики.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что фейковое сообщение о намерении российского генерала уничтожить Запорожскую АЭС, которое распространили западные и украинские СМИ, привело к тому, что мировая общественность теряет внимание к данной проблеме. Речь идет о заявлении генерал-майора Валерия Васильева, который, как утверждается, командует гарнизоном, размещенным на Запорожской АЭС. В частности, украинский «Энергоатом» сообщил о минировании станции со ссылкой на это заявление. Однако ISW утверждает, что заявление Васильева ничем не подтверждено. В Минобороны РФ его опровергли, а само оно не претендует на то, чтобы быть официальным.
- Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с американским государственным и политическим деятелем Биллом Клинтоном. В ходе разговора украинский лидер призывал экс-президента США «использовать личный авторитет», чтобы привлечь внимание мировой общественности к боевым действиям на территории ЗАЭС. Между тем Евгений Балицкий, которого российские военные назначили главой пророссийской «администрации» Запорожской области, сообщил, что ЗАЭС дополнительно защитят средствами противовоздушной обороны, передает «Интерфакс». По его словам, станция работает в штатном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения нового пакета санкций против РФ в интервью The Washington Post предложил другим странам закрыть россиянам выезд из страны. По его мнению, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского «украинским клоуном» и сравнил его с Адольфом Гитлером.
- Город Северодонецк в Луганской области, который российские войска заняли в июне, не сможет пережить зиму. Об этом заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гадай. По его словам, в Северодонецке нет ни света, ни воды. Кроме того, там не работает система канализации. Гайдай отметил, что «новые власти» пытаются создать «картинку восстановления жизни». Он утверждает, что местным жителям начинают раздавать продуктовые наборы только перед приездом российского телевидения.
- Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Киев в рамках операции по обмену получил тела 17 погибших солдат. На каких условиях произошел обмен и сколько погибших российских военных передали России, не уточняется. Минобороны РФ и российские чиновники никак эту информацию не прокомментировали.
- Русская служба Би-би-си, «Медиазона»* и команда волонтеров установили имена 5424 российских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Украине. По данным журналистов, из них по меньшей мере 257 человек — это старшие офицеры (в том числе 33 полковника и четыре генерала). Авторы указывают, что статистка ведется с опорой только на подтвержденные сообщения о гибели, а потому собранные данные не отражают реальный уровень потерь российской армии — он может быть как минимум в два раза больше. В свою очередь в Пентагоне заявили, что потери российской армии в Украине убитыми и ранеными с начала войны составили 70-80 тысяч человек, сообщает CNN.
- Первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из порта Одессы 1 августа, в настоящее время находится в Средиземном море в поисках нового пункта назначения, пишет Bloomberg. Ранее стало известно, что заказчик из Ливана отказался от зерна в связи с просрочкой условий доставки. Ранее в посольстве Украины в Ливане отметили, что в настоящее время грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами ближневосточной страны.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать россиянам въездные визы. По ее словам, посещение Европы является для людей из других стран «привилегией», а не «правом». Каллас отметила, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать россиянам визы, несмотря на то что авиасообщение с ними закрыто. Таким образом, считает она, соседние с Россией страны вынуждены нести на себе бремя российского туризма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что заявление Каи Каллас граничит с национализмом.
- Калининградская область исчерпала установленные Евросоюзом лимиты на перевозку по железной дороге большей части грузов. Об этом губернатор региона Антон Алиханов заявил в рамках дискуссии клуба «Валдай», сообщает «РИА Новости». Напомним, Литва прекратила транзит товаров в Калининградскую область в середине июня: по мнению литовской стороны, такие перевозки нарушали санкции. МИД России угрожал ответными мерами, но вопрос удалось решить. Часть товаров, которые не внесены в санкционные списки, разрешили провозить.
- Российская авиакомпания «Аэрофлот» разобрала на запчасти по меньшей мере два самолета. Причиной тому стали санкции, из-за которых перевозчик не может закупать комплектующие за границей, сообщает Reuters. К такой же практике приступили и другие российские авиакомпании, которые попали под санкции США и Евросоюза. Такую альтернативу отечественным перевозчикам ранее предлагало правительство РФ.