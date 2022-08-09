По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке

Один человек погиб в результате взрывов на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму. Об этом сообщил назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов заверил, что в настоящее время ЧП удалось локализовать и взять под контроль. Он также напомнил, что общей эвакуации населения проводить не планируется.

В Минздраве Крыма добавили, что по состоянию на 18:30 в Сакскую районную больницу доставили шесть пострадавших, один из них ребенок. Пятеро в состоянии легкой степени тяжести. Состояние еще одного медики оценивают как средней степени тяжести, угрозы его жизни нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ, основной причиной взрыва боеприпасов на аэродроме стало нарушение требований пожарной безопасности. Признаков и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка нет, добавил источник.