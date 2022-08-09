Кара-Мурзе* на два месяца продлили срок содержания под стражей

Басманный районный суд Москвы продлил срок заключения под стражей российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч.1 ст. 234.1 УК РФ).

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Владимиру Кара-Мурзе* срока содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 12 октября 2022 года.

На прошлой неделе стало известно, что против Владимира Кара-Мурзы* возбудили еще одно уголовное дело: об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч.1 ст.234.1 УК РФ). Адвокат политика Вадим Прохоров сообщил, что поводом стало мероприятие в поддержку политзаключенных.

Владимир Кара-Мурза* обвиняется также в распространении «фейков» об армии из-за выступления в Аризоне. Он находится в СИЗО «Водники» с апреля.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».