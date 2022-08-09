Вице-премьер Украины Верещук прокомментировала взрывы в Новофедоровке

Вице-премьер Ирина Верещук первой из официальных лиц Украины прокомментировала серию взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в Крыму. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня — Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке — очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина!» — написала она.

Подтверждений или опровержений тому, что украинская сторона может быть причастна к взрывам в Новофедоровке, она не предоставила.

В Минобороны РФ между тем утверждают, что аэродром никто не обстреливал. В ведомстве отметили, что к серии взрывов привела детонация нескольких авиационных боеприпасов.