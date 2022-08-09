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#Новости

Аксенов записал видеообращение с места ЧП в Новофедоровке

09.08.2022

Он допустил, что среди гражданских могут быть пострадавшие

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов записал видеообращение с места ЧП в Новофедоровке. По его словам, о причинах инцидента говорить пока рано. 

«Говорить сейчас о причинах произошедшего инцидента рано, все выяснит следственная комиссия», — заявил он. При этом ранее Минобороны РФ исключило обстрел аэродрома. 

По его словам, в регионе усилены все необходимые меры безопасности, вокруг места происшествия установлено оцепление. Сотрудники МЧС ведут борьбу с пожаром, на месте происшествия также работают бригады скорой помощи и санавиация. 

Аксенов добавил, что «говорить о пострадавших пока рано», однако среди гражданского населения потерь на настоящий момент не зарегистрировано. 

По данным Минобороны РФ, к взрывам на территории аэродрома «Саки» вблизи поселка Новофедоровка в Крыму привела детонация нескольких авиационных боеприпасов. 

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