Минобороны РФ: причиной взрывов на аэродроме в Новофедоровке стала детонация боеприпасов

Детонация нескольких авиационных боеприпасов привела к взрывам на территории аэродрома «Саки» вблизи поселка Новофедоровка в Крыму, сообщает Минобороны РФ.

«9 августа около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — сообщили в военном ведомстве.



По данным Минобороны РФ, в результате взрывов никто не пострадал, авиационной технике также не было нанесено ущерба. В настоящее время оперативные службы занимаются тушением пожара, возникшего после взрыва. Причины ЧП выясняются.

«По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — утверждают в Минобороны РФ.



