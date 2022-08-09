В поселке Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов

Серия взрывов прогремела на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в Крыму, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы районной администрации Викторию Казьмирову, ЧП произошло в районе аэродроме в Сакском районе Крыма. О том, сколько именно взрывов раздалось, местные власти не уточнили.

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия. Иной официальной информации он не предоставил, подтверждения тому, что взрывы произошли на военном аэродроме, пока также нет.

О серии взрывов в 20 километрах от Новофедоровки также сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, речь идет о ракетном ударе с Одесского направления. Взрывов раздалось не менее десяти, в окрестностях дрожат стекла, а у автомобилей срабатывает сигнализация, утверждает он.

UPD (16:23): По предварительным данным, взрывы в Крыму произошли далеко от курортной зоны, погибших и пострадавших среди туристов нет, сообщает Ассоциация туроператоров России.

UPD (16:26): Минздрав региона сообщил, что к месту взрывов направляются бригады скорой помощи и санавиация.

UPD (16:29): Скорые Сакского района и Евпатории выехали к месту взрывов в Новофедоровке, на месте работает МЧС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на единую диспетчерскую службу.

UPD (16:35): Советник главы Крыма опроверг информацию о введении чрезвычайного положения в регионе после серии взрывов в поселке Новофедоровка.

UPD (16:41): Главред провластного RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала: «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство». Источников информации она не назвала.

UPD (16:55): Детонация нескольких авиационных боеприпасов привела к взрывам на территории аэродрома «Саки» вблизи поселка Новофедоровка в Крыму, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве утверждают, что аэродром никто не обстреливал.

UPD (17:00): Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в результате взрывов в Новофедоровке потерь среди гражданских нет. По его словам, власти эвакуировали из близлежащих домой порядка 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление.

UPD (17:05): Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе усилены все необходимые меры безопасности, вокруг места происшествия установили оцепление. По его словам, сотрудники МЧС ведут борьбу с пожаром, на месте происшествия также работают бригады скорой помощи и санавиация. Аксенов отметил, что «говорить о пострадавших пока рано», однако среди гражданского населения потерь не зарегистрировано.

UPD (17:19): В результате взрывов в Новофёдоровке пострадали трое гражданских, сообщает Mash со ссылкой на источник. Один из пострадавших — мальчик 13 лет — поступил с резаной раной предплечья, ему оказали помощь и выписали. Второй пострадавший сейчас в операционной — ему зашивают рану. Третьей пострадавшей оказалась бабушка с осколочным ранением. Официального подтверждения этой информации нет.

UPD (17:27): Решения о всеобщей эвакуации в Сакском районе Крыма принято не было, власти региона вывозили лишь людей, чьи дома находятся вблизи места взрывов, сообщил Аксенов. «Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит», — добавил он.

UPD (17:47): Вице-премьер Украины Верещук не опровергла и не подтвердила возможную причастность ВСУ к взрывам в Новофедоровке, однако заявила, что они станут для России «напоминаем о том, чей Крым».

UPD (17:56): Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате серии взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава региона Константина Скорупского. По его словам одному из пострадавших в настоящее время проводится операция.