Каллас призвала остановить туризм из России в Европу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать россиянам въездные визы. По ее словам, посещение Европы является для людей из других стран «привилегией», а не «правом».

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в своих соцсетях Twitter.

Каллас отметила, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать россиянам визы, несмотря на то что авиасообщение с ними закрыто. Таким образом, считает она, соседние с Россией страны вынуждены нести на себе бремя российского туризма. По ее мнению, туризм из РФ необходимо прекращать уже сейчас.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что заявление Каи Каллас граничит с национализмом. Российский дипломат указала на то, что премьер-министр Эстонии не заслужила свою должность, а унаследовала ее «династически, по праву рождения».

«Обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных учредительными документами ОБСЕ. Эта свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона», — добавила Захарова, сославшись на утвержденное в 1990 году решение стран-участниц ОБСЕ.

Захарова также напомнила, что право человека на свободу передвижения прописано в Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП), Всеобщей декларации прав человека и в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения нового пакета санкций против РФ предложил другим странам закрыть россиянам выезд из страны. По его мнению, они должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на это назвал Зеленского «украинским клоуном» и сравнил его с Адольфом Гитлером.