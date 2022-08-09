Белорусскую активистку Яну Пинчук экстрадировали из России в Беларусь. Где именно она находится, в настоящее время неизвестно.

Об этапировании девушки в Беларусь сообщил Telegram-канал «Свободу Яне Пинчук!», приложив ответ от сервиса «ФСИН-Письмо». В нем говорится, что из петербургского СИЗО-5 «Арсеналка» «адресат убыл в другое учреждение». Информацию об этом в беседе с «Бумагой» подтвердила защитница активистки Мария Беляева.

Гражданку Беларуси Яну Пинчук задержали в Петербурге в ноябре 2021 года и обвинили в разжигании вражды и экстремизме. По версии следствия, она принимала участие в создании оппозиционных Telegram-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%», которые суд в Беларуси признал экстремистскими.

В Беларуси Пинчук заочно предъявили обвинение по пяти статьям УК. Российская прокуратура согласилась ее выдать по трем из них — о разжигании социальной вражды, призывах к действиям против национальной безопасности и создании экстремистского формирования. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы.

Пинчук просила у российских властей предоставить ей временное убежище. В ее поддержку также выступил Комитет ООН по правам человека, который призывал не выдавать Пинчук из-за угрозы пыток. Несмотря на это, в феврале 2022 года она получила на свое прошение отказ. Ныне ликвидированный «Мемориал»* признал активистку политзаключенной.

Ранее стало известно, что из петербургского СИЗО-5 в изолятор временного содержания (ИВС) Василестровского района была этапирована художница и активистка Саша Скочиленко. Близкие Скочиленко сообщали, что ей не передают безглютеновую еду и морят голодом.

Напомним, у Скочиленко диагностирована целиакия (генетически предрасположенная непереносимость глютена). При употреблении в пищу глютена у больных целиакией могут начать отказывать органы, могут развиться онкологические или аутоиммунные заболевания.

* «Мемориал» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

