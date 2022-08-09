Глава Калининградской области заявил об исчерпании лимита товаров для перевозки через Литву

Калининградская область исчерпала установленные Евросоюзом лимиты на перевозку по железной дороге большей части грузов. Об этом губернатор региона Антон Алиханов заявил в рамках дискуссии клуба «Валдай», сообщает «РИА Новости»..

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные европейцами лимиты на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатуры грузов, например отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, лесоматериалов»,— сказал Алиханов.

По его словам, при учете перевезенных товаров в ЕС этот объем сравнивают с общим объемом за последние три года. При этом при расчете лимитов не учитывались объемы, которые перевозились автомобильным транспортом до ограничений, заявил глава региона.

Ранее стало известно, что банки не оплачивают услуги калининградского транзита. По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, власти не могут обязать финансовые организации проводить операции. «Шяуляй банк», который обслуживает транзит, объявил о приостановке любых банковских операций с Россией и Беларусью с 1 сентября.

Литва прекратила транзит товаров в Калининградскую область в середине июня: по мнению литовской стороны, такие перевозки нарушали санкции. МИД России угрожал ответными мерами, но вопрос удалось решить. Часть товаров, которые не внесены в санкционные списки, разрешили провозить.