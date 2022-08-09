«Аэрофлот» начал разбирать на запчасти свои самолеты

Российская авиакомпания «Аэрофлот» разобрала на запчасти по меньшей мере два самолета. Причиной тому стали санкции, из-за которых перевозчик не может закупать комплектующие за границей, сообщает Reuters.

По данным агентства, «Аэрофлот» разбирает практически новый Airbus A350 и «Суперджет-100». Несмотря на то, что последний является самолетом отечественного производства, его комплектующие также ввозятся из-за рубежа. Reuters известно по меньшей мере об одном случае, когда «Аэрофлоту» пришлось переставить двигатель со старого борта на самолет, который должен был выполнять рейсы.

В регулярном обновлении комплектующих также нуждаются самолеты A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787. Наибольшие сложности у российской авиации ожидаются с сериями самолетов A350 и Bombardier Q, обслуживание которых проводится только за границей. При этом отмечается, что самолеты Boeing и Airbus составляют больше 80% авиапарка компании.

К такой же практике приступили и другие российские авиакомпании, которые попали под санкции США и Евросоюза. Такую альтернативу отечественным перевозчиком ранее предлагало правительство РФ.

Ранее стало известно, что правительство России готовится насильно удержать часть иностранных пассажирских лайнеров. Как пишет «Коммерсантъ», Минтранс подготовил документ, согласно которому любой возврат судна и двигателя иностранному лизингодателю должен быть одобрен комиссией по импортозамещению. На случай отказа в возврате авиакомпаниям предложено пользоваться техникой до окончания срока лизингового контракта, оплачивая его рублями (сейчас все платежи проходят в долларах и евро). Документ распространяется на все договоры, заключенные до 24 февраля 2022 года.