Сухогруз Razoni ждет указаний о новом пункте назначения в Средиземном море

Первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из порта Одессы 1 августа, в настоящее время находится в Средиземном море в поисках нового пункта назначения, пишет Bloomberg. Ранее стало известно, что заказчик из Ливана отказался от зерна в связи с просрочкой условий доставки.

«Суматоха на пути к клиенту подчеркивает проблемы, которые предстоит решить для нормализации поставок украинского зерна», - отметили в Bloomberg.

Ранее в посольстве Украины в Ливане отметили, что в настоящее время грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами ближневосточной страны.

Путь в места назначения держат еще три украинских судна, они прибудут в зарубежные порты примерно через неделю. Судно Polarnet вышло из порта Черноморска и везет 12 тысяч тонн кукурузы в турецкий Карасу. Корабль Rojen с 13 тысячами тонн кукурузы направляется из этого же порта в британский Teesport. Сухогруз Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонн кукурузы в Рингаскидди (Ирландия). Во вторник агентство Рейтер сообщило, что из Украины уже отправилось 12 таких кораблей.