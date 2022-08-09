Би-би-си: более 5420 российских военных погибли в ходе боевых действий в Украине

Русская служба Би-би-си, «Медиазона»* и команда волонтеров установили имена более 4,5 тысяч военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Украине. Более 250 из них являются старшими офицерами, полковниками и генералами.

«На 8 августа нам удалось подтвердить информацию о 5424 погибших солдатах и офицерах. Из них по меньшей мере 257 человек — это старшие офицеры (в том числе 33 полковника и четыре генерала)», — говорится в публикации.

В Би-би-си утверждают, что статистка ведется с опорой только на подтвержденные сообщения о гибели, а потому собранные данные не отражают реальный уровень потерь российской армии. Представление об этом дает информация с региональных кладбищ, на которых хоронят солдат ВС РФ, отметили в издании. Также отмечается, что «неприличных» захоронений чуть больше, чем тех, о которых известно СМИ.

«На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем реально захоронено в России», — рассказали в издании.

В Би-би-си отметили, что среди подтвержденных потерь порядка 18% составляют офицеры, около 20% — служили в Воздушно-десантных войсках, и еще 20% погибших — из мотострелковых соединений. Основной удар на фронте берут на себя отряды «добровольцев», подписавших контракт с российской армией.