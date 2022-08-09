Покупатель из Ливана отказался от украинской кукурузы, которую перевозил Razoni

Заказчик в Ливане отказался от украинской кукурузы, которую из порта Одессы перевозило судно Razoni. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

«Окончательный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий доставки (более чем пять месяцев. — прим. The New Times)», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в настоящее время грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.



Сухогруз Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне 1 августа. Это стало возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения о содействии вывозу зерна из украинских портов между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю.

На следующий день, 2 августа, Razoni успешно прошел по «зерновому коридору» и стал двигаться по направлению к Турции. В ночь на 3 августа он прибыл в Стамбул, где делегация в составе представителей Турции, России, Украины и ООН провела инспекцию и отправила его в порт Триполи. Однако накануне министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз изменил маршрут и, вероятно, ожидал указаний о новом пункте назначения.