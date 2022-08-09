Яшин* «записал» свое первое видео из СИЗО

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин*, который находится под стражей по делу о распространении «фейков» о российской армии, записал свое первое видео из СИЗО для YouTube-канала. Свой новый ролик он посвятил тому, что «Путин стал проблемой для всех».

«Всем привет. Меня зовут Илья Яшин*. Да, не удивляйтесь, это не мой голос, и лица моего в привычном ракурсе вы сегодня не увидите. Потому что с 12 июля я нахожусь в тюрьме за антивоенные выступления, и обращаться к вам напрямую я пока не могу. Но, несмотря на арест, я не позволю заткнуть себе рот. Я продолжу высказывать свою точку зрения и делиться с вами мыслями, которые считаю важными», — так он начал приветственную речь в своем новом видео.

Вероятно, Яшин* записал новый 20-минутный ролик с помощью технологии DeepFake. Она позволяет «оживлять» фотографии, синтезировать голос человека и заменять его лицо на видео. Новое видео Яшин* посвятил тому, что «Путин стал проблемой для всех». В нем он предпринял попытку разобраться, какие «группировки в Кремле готовятся к большой игре», и как президента России могут отстранить от власти.

Накануне Мосгорсуд рассмотрел жалобу Ильи Яшина* на арест. Суд жалобу не удовлетворил и оставил мундепа в СИЗО. Политик пришел на заседание с плакатом «Нет войне».

Поводом к уголовному делу стал один из его эфиров на YouTube, в котором он показал часть репортажа Би-би-си об убийствах мирных жителей в Буче, а потом — версию Минобороны о том, что это «фейки и постановка». О своем преследовании оппозиционер писал, что это был намек на то, чтобы он уехал из России, но покидать страну он не намерен.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».