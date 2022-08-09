Медведев дал интервью по поводу годовщины войны с Грузией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал интервью ТАСС по поводу годовщины войны с Грузией. В ходе беседы он назвал президента Украины Владимира Зеленского «небритым парнем в зеленой футболке», Саакашвили — «безумным фриком», а НАТО — «замшелыми доктринером».

Конфликт в Грузии 2008 года и нынешний конфликт в Украине представляют из себя «единый процесс и общий замысел, направленный против России», уверен Медведев. По его словам, страны Запада и их союзники делают все возможное, чтобы «раскачать ситуацию» в России «через соседей». Он утверждает, что перед обострением конфликта США «цинично» готовили грузинскую армию, «накачивали» ее оружием и послали туда своих инструкторов.

«По сути — [США] просто подталкивали безумного фрика Саакашвили к тому, чтобы развязать агрессию против гражданского населения Южной Осетии и российских миротворцев. Вместо того чтобы убеждать его заниматься поиском мирного решения сложнейшего межнационального конфликта, который там назрел. А он повелся, дурилка картонная», — сказал Медведев.

Российский политик выразил уверенность в том, что США ведут в Украине «такую же провокационную» и «преступную» политику, как и в Грузии. Он отметил, что Штаты «сознательно укрепляли у Киева чувство безнаказанности», «поощряли убийства мирных жителей Донбасса», а сейчас «продолжают упражняться с Украиной, на судьбу которой им абсолютно наплевать».

«Цель прежняя — уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного, русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», — заявил политик.

Медведев добавил, что Россия сознательно пошла «на военное вмешательство» в Грузии и в Украине, поскольку ей «не оставили выбора». По его словам, в случае с Грузией речь шла о защите россиян, которые живут в Абхазии и в Южной Осетии.

«Оградив их от агрессии Саакашвили, мы получили главное — мир. Поэтому фантазии в сослагательном наклонении на тему «что было бы, если бы мы не [вмешались]», считаю бессмысленными», — заявил он.

Экс-президент России заявил, что правильность его действий подтвердил весь последующий ход событий. Он назвал Саакашвили «убогим вожаком» и «опереточным диктатором», который «отверг собственный народ». А народ, в свою очередь, «с радостью продался «оранжевым» деятелям на Украине», добавил он.

Говоря об Украине, Медведев отметил, что ответ РФ «жесткий, но тщательно продуманный». Он заявил, что Россия продолжит добиваться «мира на наших условиях», а не на тех, что «нам пытаются навязать «бывшие «партнеры», которые «жаждут военного поражения России». При этом он заявил, что если есть возможность решить вопрос мирным путем, то от нее нельзя отказываться.

«Что касается НАТО, то ее неуклонное стремление расширяться у границ России, подобно раковой опухоли, превратилось в мировую проблему. От нее тошнит всех разумных людей. Даже такие известные рок-музыканты, как Роджер Уотерс из Pink Floyd, осуждают», — считает замглавы Совбеза.

По мнению Медведева, Украине и Грузии не стать членами Североатлантического альянса и Евросоюза. Политик отметил, что «замшелые доктринеры, но не конченые идиоты» из НАТО не возьмут на себя ответственность за «такие запущенные страны», которые конфликтуют с Россией в территориальных «спорах».

«И в эти обещания, похоже, перестал верить даже небритый парень в зеленой футболке из Киева. Думаю, Украине и Грузии не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса», — заявил Медведев.

Ранее помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева объяснил его пост во «Вконтакте» о планах России присоединить Казахстан и Грузию. По его словам, аккаунт политика взломали.