В доме Трампа во Флориде прошли обыски

Федеральное бюро расследований (ФБР) организовало обыски в доме бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом республиканец сообщил в своих соцсетях.

«Для нашей нации настали по-настоящему темные времена, поскольку мой красивый дом в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) в настоящий момент осажден сотрудниками ФБР, которые проводят в нем обыск», — написал Трамп.

Поводом для обысков послужили подозрения в том, что Трамп по окончании своего президентского срока забрал из Белого дома важные документы, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным издания, они могут содержать секретную информацию.

В NYT уточнили, что национальный архив США «в течение многих месяцев» просил Трампа вернуть 15 коробок с важными документами. В организации опасались, что они могут быть уничтожены, поскольку экс-президент США во время своего президентского срока неоднократно уничтожал официальные бумаги, которые должны были храниться в правительственных архивах.

Трамп утверждает, что не получал оповещений об обыске. Он обвинил ФБР в нарушении процедур, а «радикально-левых демократов» (Демократическую партию США. — NT) — в использовании правоохранительной системы в качестве оружия. Политик уверен, что обыски связаны с желанием демократов не допустить его участия в выборах 2024 года.