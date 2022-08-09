Экс-канцлера Германии Шрёдера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным

Шрёдер встречался с Путиным на прошлой неделе в Москве. Об этом сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Темой переговоров был энергетический кризис.



По словам экс-канцлера, самым простым решением этой проблемы могла бы стать сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Нынешний канцлер Олаф Шольц заверил общественность, что сертификации не будет.



*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

