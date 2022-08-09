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#Новости

Экс-канцлера Германии Шрёдера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным

09.08.2022

Решение вынесла специальная комиссия Социал-демократической партии Германии
Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не нашла поводов для вынесения экс-канцлеру Германии порицания или его исключения из партии. В том числе и из-за его работы в российских госконцернах и дружбы с президентом России Владимиром Путиным, пишет DW*.

Шрёдер встречался с Путиным на прошлой неделе в Москве. Об этом сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Темой переговоров был энергетический кризис.

По словам экс-канцлера, самым простым решением этой проблемы могла бы стать сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Нынешний канцлер Олаф Шольц заверил общественность, что сертификации не будет.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

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