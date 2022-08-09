Медведев назвал Зеленского «украинским клоуном» после его призыва запретить россиянам выезд из РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «украинским клоуном» президента Владимира Зеленского, который призвал другие страны закрыть россиянам выезд из России. Соответствующий пост российский политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения нового пакета санкций против РФ предложил другим странам закрыть россиянам выезд из страны. По его мнению, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

«Какие бы ни были русские… пусть едут в Россию. Все население не может нести ответственность, не так ли? Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него», — заявил Зеленский в интервью The Washington Post.

Возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство (ВНЖ) и визу с целью обучения ранее ограничили в Эстонии. Правительство Латвии также приостановило выдачу ВНЖ и виз гражданам России и Беларуси, а тем, кто уже получил шенгенские визы, запретило въезд в страну.

Журналист Дмитрий Колезев с своем Telegram-канале написал, что «логика Зеленского понятна». Он отметил, что украинский лидер выступил с призывом запретить россиянам выезд из страны, поскольку Кремль «не сопротивляется отъезду инакомыслящих из страны, наоборот, выдавливает их».

«Путину выгоден отъезд оппозиционеров. Значит, надо стараться делать так, что инакомыслящие не могли уехать и создавали давление на Путина и его систему внутри России», — уверен он.

При этом Колезев добавил, что подход Зеленского не учитывает несколько факторов. В частности, украинский президент не берет во внимание сроки, в которые давление может вырасти до критической точки, уверен он. По словам публициста, на это могут уйти месяцы, а то и десятилетия.

«Во-вторых, в России сейчас установлен настолько жесткий репрессивный режим, что любое инакомыслие пресекается очень жестко. Институты гражданского общества разрушены, протесты запрещены, независимой прессы нет. Как здесь развиться протесту? Вот из Северной Кореи тоже нет выезда. Как там северокорейцы, поменяли свой режим?» — написал Колезев.



Кроме того, журналист предупредил о возможности «обратного эффекта», а также о том, что россияне могут выбрать для эмиграции «менее безопасные для них, чем Европа, но все же более безопасные, чем Россия» страны.

По мнению Колезева, если страны Запада и их союзники ответят на призыв Зеленского, но продолжат закупать энергоресурсы у России, то их действия будут выглядеть «смехотворно».

«Зеленского не стоит осуждать за его слова — как лидер обороняющейся страны он имеет право на такие заявления. Вопрос в том, как эта идея будет воспринята в Евросоюзе. Пока перспективу ее реализации оцениваю невысоко», — заключил он.